V Polsku se na pokračování objevují citlivé vládní informace, a to poté, co bylo předminulý týden oznámeno, že někdo získal neoprávněný přístup do e-mailové schránky vedoucího úřadu polské vlády, píšou Wojciech Czuchnowski a Iwona Szpala v polském deníku Gazeta Wyborcza.