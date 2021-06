Notes: Zeman vyměnil Aligator za ústřednu značky Mynář. Sovětský voják, kterému se nechtělo domů, a odložené hry

Podle počasí je horké léto v plném proudu, to astronomické ovšem začalo až dnes. První letní Notes sepsal Jan Moláček.

Ministr zahraničí Jakub Kulhánek chce se všemi parlamentními stranami jednat o česko-ruských vztazích. Z kulatých stolů, které bude se zástupci stran pořádat, nebudou žádné veřejné výstupy, zjistila Zdislava Pokorná.

„Mohli jsme oslovit Američany nebo Francouze a mohlo to být vyřešené,“ říká o zadání dostavby Dukovan ministr průmyslu a obchodu Karel Havliček. Tedy politik, který v uplynulých měsících dělal všechno možné i nemožné, aby ve hře o strategickou megazakázku udržel ruský Rosatom. Přečtěte si celý rozhovor, který pořídili Hana Mazancová a Michal Tomeš.

Petr Koubský nabídl další ze svých Částečných součtů. V pravidelné rubrice se i tentokrát věnuje řadě novinek z vědeckého světa. Některé se pochopitelně stále týkají covidu-19 a není divu – na definitivní konec pandemie čeká většina z nás mnohem nedočkavěji než na objevení mimozemského života. Ale ani na ten Petr nezapomíná, dočtete se mimo jiné, které těleso Sluneční soustavy je jeho tajným tipem.

Právě dnes si připomínáme 30. výročí odchodu sovětských vojáků z tehdejšího Československa, které okupovali od roku 1968. Petra Procházková se setkala s jediným z nich, který neodešel – s někdejším sovětským zběhem, dnes českým občanem Alexejem.

Poslechněte si také Studio N Filipa Titlbacha, kterému reportérky Hana Mazancová a Zdislava Pokorná vyprávěly o tom, jak těžké je i pro premiéra nebo ministry dovolat se prezidentu Miloši Zemanovi. Podcast navazuje na text, kterému dnešní tištěný Deník N věnoval titulní stranu. Zeman totiž nemá žádný telefon, ani svůj pověstný Aligator, a jediná cesta k jeho uchu vede přes kancléře Vratislava Mynáře.

Proč bojujeme tzv. kulturní války, co to vůbec je a jakou cenu platí společnost za to, že se místo nich nevěnuje řešení skutečných problémů, vysvětluje v rozhovoru s Adélou Skoupou a Filipem Titlbachem politoložka Zora Hesová.

V Polsku se schyluje k velkému skandálu – podle uniklých vládních e-mailů kabinet zvažoval, že proti ženám demonstrujícím za právo na potrat nasadí armádu.

Jak funguje nová izraelská vláda tvořená velmi nesourodými stranami, popisuje Břetislav Tureček. Kabinet poprvé v historii zahrnuje i zástupce izraelských Arabů a na jeho úspěchu záleží mnohé – od zachování role premianta v boji proti covidu-19 až po odvrácení další fáze konfliktu s hnutím Hamás.

Do olympiády v Tokiu zbývá 32 dnů. Svět netrpělivě čeká nejen na výsledky sportovních soutěží, ale také na to, jak se Japonsku podaří vyrovnat s hrozbou, že se svátek stane ohniskem šíření koronaviru. Že japonští organizátoři neponechávají nic náhodě, se můžete ubezpečit v článku Magdaleny Slezákové.

Z Financial Times přebíráme recenzi tří knih, které se zabývají otázkami nadměrné spotřeby, konzumerismu a úvahami, zda je z bludného kruhu nakupování stále většího množství čím dál méně důležitých věcí nějaká cesta ven.

Britská televize ITV skrytě natočila likvidaci zboží, které neprodá globální zasilatelský gigant Amazon. Zcela funkční a nepoškozené výrobky včetně špičkových počítačů a mobilních telefonů firma tajně likviduje v jednom ze svých center ve Velké Británii. Odhalení vyvolalo bouři protestů proti plýtvání a zbytečné zátěži pro životní prostředí.

Že pandemie připravila řadu lidí o práci, je smutná pravda. Týdeník Respekt se věnuje překvapivému fenoménu – mnohým z nich už se zpět do původní profese nechce, i když se vrátit mohou.

Podle britského listu Guardian plánuje Evropská unie po brexitu omezit množství britské televizní produkce na evropských obrazovkách. V EU platí kvóty na povinný podíl evropské produkce; ta britská se ale podle Guardianu nebude za evropskou považovat.

Slovenský Denník N předpovídá, že prezidentka Zuzana Čaputová může být za vrcholem své popularity. Dva roky od inaugurace jí důvěřuje 54 procent Slováků, ještě loni v září jich přitom bylo o dvanáct procentních bodů víc.

Z dnešního Notesu je to vše. Jak jste možná zaznamenali už o víkendu, Deník N se v pátek večer radoval hned ze čtyř novinářských cen. Kromě redakčních kolegů Michaela Švece a Jany Cíglerové je za své texty pro Enko dostali také naši ctění spolupracovníci Jiří Pehe a Petr Pithart. Máme z toho velkou radost a děkujeme za podporu především vám, předplatitelům.

Úspěšný a klidný týden!