Kdo vlastní Spartu nebo Mall? Skuteční majitelé firem se musí ukázat, evidence má ale stále slabé stránky

Odborníci se shodují, že zveřejnění evidence skutečných majitelů firem, ke kterému Česko dotlačila až evropská norma, je vítané a může přispět k lepší podnikatelské kultuře i k transparentnějšímu zadávání veřejných zakázek.

Každý by měl mít nyní možnost dozvědět se, kdo za kterou firmou skutečně stojí, od koho nakupuje či s kým uzavírá obchody. K zakrytí vlastníků by už firmám neměly pomoci ani dosud hojně využívané kyperské či jiné anonymní schránky, za které se někteří majitelé léta schovávali. Firmy totiž musí předložit jméno koncového vlastníka bez ohledu na to, kde mateřská společnost sídlí.

Zatím ale celý registr působí spíše rozpačitým dojmem. Údaje v něm uvedené v některých případech nejsou správné a je nutné