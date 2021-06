„Byl to jeden velký experiment. Ještě že existuje Google.“ Rodiče hodnotí covidový školní rok

České školství je zkostnatělé a objem učiva zbytečně velký. Naše škola to nicméně nakonec zvládla, snad se to už ale nebude opakovat. Tak by se daly shrnout pocity většiny zapojených rodičů. Problémem je podle nich zbytečné memorování – velkou část látky přitom děti nepotřebují nebo si ji snadno dohledají.

Naopak nedostatečně se žáci podle rodičů učí dávat věci do souvislostí, minimum škol propojuje látku napříč předměty v rámci projektů, chybí také důraz na individualitu jednotlivců.

„Rozhodně bych vyzvala pedagogické fakulty a všechny, kteří připravují budoucí učitele, aby konečně zapomněli na dobu Marie Terezie a učili je vyučovat moderním způsobem. Tedy aby dítě umělo kriticky myslet, dokázalo si udělat svůj názor, odlišilo balast od podstaty a dokázalo konstruktivně vést diskusi. Předměty by se měly učit v souvislostech,“ popsala Heda, matka terciána z Brna (u zúčastněných rodičů uvádíme jen křestní jména, redakce jejich příjmení zná).

Souhlasí s ní i samoživitelka Lenka z Pardubického kraje. „To, že děti chodí do školy, je pro mě zárukou, že