Oběti a hrdinové. I čtyři sta let po Staroměstské exekuci si mnozí zjednodušují tehdejší události tak, aby vyhovovaly jejich vidění světa

Esej historičky Marie Koldinské: Proč si vlastně i po čtyřech stech let připomínáme popravu 27 představitelů českých protestantských stavů, kteří zemřeli za něco, co je dnes většině lidí jen obtížně srozumitelné? Událost sama je nesporně zajímavá, daleko přínosnější ale může být zamyslet se nad tím, co se z této události stalo v českém povědomí a jak dodnes funguje v českém veřejném prostoru.