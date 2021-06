Je snazší hádat se o sloup, než řešit důchodovou reformu. Kulturní války jsou úhybný manévr, říká Hesová

Způsob, jak se v Česku a obecně ve střední Evropě dělá politika, se mění. Do popředí se namísto tradičních témat, jako jsou třeba různé reformy, dostávají otázky hodnot, identity a společenských norem. „Kulturní války jsou pro nás jevem, který onu zásadní změnu v politice doprovází nebo ji do určité míry způsobuje,“ říká politoložka Zora Hesová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a spoluautorka knihy o kulturních válkách. V rozhovoru popisuje, jak člověk pozná, že se ocitl v kulturní válce, k čemu vůbec slouží a co si ještě musí česká společnost vybojovat.