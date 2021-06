V crowdfundingu na nové Bulánky vybrali miliony korun. Úspěch nás šokoval, říká autor legendární počítačové střílečky

Se svými kolegy z herního studia SleepTeam dokázal vytvořit hned dvě velmi úspěšné počítačové hry, přesto Jaroslava Wagnera živí hlavně grafika. Teď doufá, že by se k hernímu vývoji mohl trvale vrátit. Jeho tým totiž zaznamenal nebývalý úspěch s crowdfundingovou kampaní na novou verzi hry Bulánci, když na portálu Startovač vybral rekordních téměř sedm a půl milionu korun. Původní jednoduchá a bezplatná střílečka s krvelačnými polštáři za dvacet let existence dosáhla šestnácti milionů stažení.

Na novou verzi Bulánků jste vybrali téměř sedm a půl milionu korun. Překvapilo vás, když jste viděli, jak rychle peníze přibývaly?

To nás úplně šokovalo. Když jsme spustili kampaň, odešel jsem na zkoušku do divadla a nemyslel jsem na to. Záhy jsem ale začal dostávat esemesky o tom, jak rychle peníze naskakují. Než jsem se vrátil domů, měli jsme vybranou částku, kterou jsme potřebovali. S kolegy jsme každý z jiného města, spojili jsme se proto na dálku a řádně jsme to pak oslavili.

Nicméně dopředu jste přesně nevěděli, kolik peněz vyberete. Jak se dá pak vývoj hry plánovat?

My jsme se zatím obklopili především přáteli, u kterých víme, že ve věci peněz a času k nám jsou vlídní. Buď bychom to rozvrhli na delší časové úseky, aby to mohli dělat při práci, nebo bychom to museli vymyslet jinak. Byla by to celá řada kompromisů, takto jsme rádi, že si můžeme dovolit víc.

Čím si úspěch vysvětlujete?

Já vůbec nevím.

Určitě máte nějakou zpětnou vazbu od přispěvatelů.

Většinou za tím stála nostalgie. Skutečně často nám píšou, že si zasloužíme peníze za tu zábavu, kterou jsme jim před lety dali. To nás samozřejmě těšilo. Lidé pak nepřispívali jen penězi, ale také historkami, kdy a v jakých kuriózních