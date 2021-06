Portréty vyměnil za barevné fotky těl. Slavný fotograf Tomáš Třeštík nafotil neobvyklou edici fotek

Prostor pro inspiraci. Právě takový název nese unikátní kolekce deseti fotografií Tomáše Třeštíka vytvořená pro The Frame od Samsungu, a to nejen tak pro nic za nic. Televizor, který patří do obýváků všech kreativců, milovníků klasického i moderního umění a interiérového designu, dává v kombinaci právě s těmito fotografiemi možnost vytvořit si svůj vlastní barevný svět plný umění a inspirace.