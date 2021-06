Všichni tu jsou alibisti. Ať si Babišův střet zájmů posoudí každý úřad sám, říká Benešová

Premiér Andrej Babiš, který se dosud od holdingu Agrofert snažil distancovat, je nyní v evidenci skutečných majitelů uveden jako jeho nepřímý skutečný vlastník. Mění to podle vás něco?

No a co, že je tam jako vlastník? Důležité je, zda je také osobou ovládající. To, že je koncový majitel, ještě neznamená, že ty firmy i ovládá. To je gros pro rozhodování, zda je ve střetu zájmů, nebo ne. A to se musí řešit individuálně, případ od případu.

Jste právnička a ministryně spravedlnosti, pod toto ministerstvo problematika střetu zájmu spadá. Mohou podle vás nyní premiérovy firmy získávat veřejné zakázky a dotace?

Tohle řešit nebudu.

Říkala jste, že klíčový je nikoliv údaj o vlastnictví, ale zda ty firmy premiér ovládá. Jak se podle vás tedy pozná, že je ovládá?

Tak že