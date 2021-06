Česko na covidové mapě EU zezelenalo. Cestování bude jednodušší, říká šéf konzulárního odboru

Češi budou mít méně komplikované cestování do zahraničí, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) totiž zařadilo Česko do zelené kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy. Například Chorvatsko zareagovalo bleskurychle. Podrobnosti k turistickým cestám v rozhovoru popisuje ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavel Pitel.

ECDC zařadilo Česko na seznam takzvaných zelených zemí. Co to znamená a co se teď na začátku letní turistické sezony pro nás změní?

Česká republika se v očích států EU stala bezpečnou zemí z hlediska covidové nákazy. A stejně jako Česko rozpouští nebo odbourává svá různá opatření pro občany z jiných zelených zemí, očekávám, že země využívající semafor ECDC pro určování svých opatření je začnou postupně rozvolňovat pro české občany.

Každá země to ale dělá ve vlastním rytmu. My to děláme v týdenní periodě, některé státy ji mají kratší, některé delší. Snad už v nadcházejících dnech by mělo postupně nastat poměrně zásadní zlepšení podmínek pro cestování českých občanů po EU.

Už se to například projevilo v případě Chorvatska, které upouští