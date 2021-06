Notes: Tajemství koronaviru, Primarku a odvaha hongkongských novinářů

Teplota venku stoupá nad třicet stupňů Celsia, my se ale přesto vrátíme do chladnějších dnů, kdy se v čínském Wu-chanu poprvé objevil nový koronavirus. Petr Koubský popisuje, co je na teoriích, že virus unikl z laboratoře, a proč je už můžete napsat k sobě na Facebook a předtím jste nemohli. Nejde jen o to určit viníka, ale jak píše Petr, „najít počáteční zdroj pandemie covidu, ať už jde o zvíře, nebo o nehodu v laboratoři, má zásadní význam pro prevenci možných budoucích epidemií“.

A teď už zpátky do Česka. Co byste rádi dělali za horkého slunečného dne? Několik stovek lidí včera jako nejlepší možnost vyhodnotilo postavit se do dlouhé řady na Václavském náměstí a čekat až se budou moci dostat do čerstvě otevřené prodejny oděvů Primark. Prokop Vodrážka zkoumal, co je tam lákalo a jaký mají Češi vztah k levné módě. Za všechny jedna citace experta Institutu cirkulární ekonomiky Stepana Vashkeviche: „Ve světě, kde je globální móda jedním z největších průmyslových znečišťovatelů a jedním z motorů klimatické krize, si nemůžeme takové plýtvání dovolit. Levné oblečení nás nedělá šťastnými, ničí životní prostředí a vytváří plytkou konzumní kulturu.“

Jestli letos zvažujete nebo plánujete cestu do zahraničí, svítá vám na lepší časy. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí totiž zařadilo Česko do zelené kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy. Dopady takové změny jsou velké a třeba Chorvatsko okamžitě zrušilo povinnost Čechů vstupovat do země s negativním testem nebo certifikátem o očkování. O tom, co to znamená dál a kdy se rozvolní vstup i do dalších zemí, mluvila Markéta Boubínová s ředitelem konzulárního odboru ministerstva zahraničí Pavlem Pitlem.

„Pokud srovnáme letošní čísla s uplynulými roky, zvýšil se počet výjezdů kvůli psychickým problémům až o 15 procent,“ řekl Ivě Bezděkové mluvčí záchranné služby v Karlovarském kraji Radek Hes. Jeho zkušenost není ojedinělá. Po náročném roce dle záchranářů napříč republikou přibývá lidí s psychickými potížemi a problémy s alkoholem. Drobná poznámka notesáře: Pokud zažíváte trápení a necítíte se dobře, řekněte to odborníkovi, nebo alespoň blízkému člověku. Poslední rok byl náročný pro všechny a tohle vás může posunout o krok blíže k pomoci, která tady pro vás je.

Když už jsme u zdraví, Filip Titlbach mluvil ve Studiu N s Petrem Koubským o nově schváleném léku na Alzheimerovou nemoc a o tom, proč je nejspíš falešnou nadějí.

Mimochodem, to, že my můžeme naše články v klidu psát a vy je můžete v klidu číst, bohužel není samozřejmost. Jak píše Magdalena Slezáková, hongkongská státní bezpečnost tvrdě zakročila proti tamnímu deníku Apple Daily a jeho novinářům hrozí doživotní vězení. Přes všechna úskalí deník dnes vyšel a jeho půlmilionový náklad se rozprodal za 90 minut. „Čelíme rozsáhlému zásahu proti našim novinám. Přesto se budeme dál pevně a věrně držet svých povinností až do konce, abychom spatřili úsvit,“ napsali odvážní novináři svým čtenářům i celému světu.

Pokud se chcete před víkendem zamyslet i nad něčím jiným než jen nad aktuálními událostmi, doporučuji rozhovor s antropologem Wadem Davisem, který pro Deník N udělal Eduard Freisler. Davis napsal loni text o úpadku Ameriky, který si přečetlo na stránkách magazínu Rolling Stone pět milionů čtenářů. Pokud chcete vědět, co je zaujalo, přečtěte si rozhovor s odborníkem, který třeba říká, že „každá civilizace je krátkozraká a interpretuje okolní realitu podle sebe“.

Před námi je dle předpovědí počasí tropický víkend, tak si ho užijte ve stínu, se zmrzlinou a dobrým čtením k tomu. Létu zdar!