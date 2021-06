Nešetrný Primark je „symbol zla“, ale od ostatních řetězců se moc neliší, říkají odborníci. A co přimělo lidi stát ve frontě?

Irský řetězec Primark po ročním odkladu způsobeném covidem otevřel první prodejnu v České republice. Nabízí stylové, trendy a především levné oblečení, za kterým většina Čechů dosud vyrážela až do Drážďan, Vídně či Londýna.

Od čtvrtečního rána stačí dojet na pražské Václavské náměstí, kde ale už od rána na otevření čekaly stovky lidí. Frontu, která se táhla až k soše svatého Václava, museli kropit hasiči. Do butiku vzniklém na místě bývalého Domu U Turků mohlo vejít zároveň tři sta lidí, další museli čekat, až se prostor uvolní.

Dostupná a kvalitní

Jenže co vlastně stovky lidí přimělo čekat ve frontě, která připomínala scény z z dokumentu Český sen? Podle ekonoma Daniela Stroukala je za tím především to, co pro zájemce řetězec představuje. „Primark je na západ od nás symbolem