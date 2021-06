Tamara Georgijevna vařila pro sovětskou armádu, 30 let po okupaci staví byty pro Čechy

V neděli 27. června to bude 30 let, co z Československa odešel poslední okupant, sovětský generál Vorobjov. V červnu 2021 je na sebe Tamara pyšná. Sebevědomá hospodská, přísná šéfová, stavitelka. Rodačka z ruské vesnice Turděj, dnes už paní Jelínková, vážená občanka Milovic, která s přehledem přežila pobyt v tamních sovětských kasárnách, jedno české manželství i lockdown během pandemie.