Napínavý odjezd do zahraničí: lidé marně čekají na nutný výsledek PCR testu v angličtině

Češi, kteří se chystají na dovolenou do ciziny, mají problém. Řada z nich totiž nedostane včas nutný mezinárodní certifikát o PCR testu. Průtahy začaly poté, co se stát od června zavázal k tomu, že bude vyšetření proplácet, a to včetně anglicky psaného dokladu o bezinfekčnosti.