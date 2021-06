Před olympiádou si zlomila nohu. Na všem špatném se snažím najít výhodu, nevzdává se gymnastka

Díky Anetě Holasové se česká gymnastika po devíti letech opět objeví na olympiádě. Dvacetiletá sportovkyně však momentálně závodí s časem – na začátku května si totiž zlomila nohu a přetrhla vazy v kotníku. „Určitě olympiádu stihnu, jde o to, v jaké formě,“ říká v rozhovoru s Deníkem N.

Jak moc vám pandemie změnila život?

Dodělala jsem si gympl, což jsem měla původně v plánu až po olympiádě. Ale když začala pandemie, řekla jsem si, že školu dokončím co nejdříve. Protože by zase hrozilo, že bych musela maturovat před olympiádou, kterou organizátoři odložili na letošní rok. Takže jsem si rozložila maturitu na červen a září, což mi ve škole dovolili, a všechno učivo dohnala na poslední chvíli. Online výuku jsem tak naštěstí zažila jenom chvíli.

A co se týče tréninků?

Nejhorší bylo to, že byly zavřené haly. Bez gymnastického náčiní se trénink nahrazuje opravdu špatně. Během první vlny jsem se dva měsíce nedostala na bradla nebo na kladinu. Takže jsem trénovala venku nebo v posilovně v sídle pražského Olympu.

Tam je sice pro olympioniky třeba atletický ovál, ale pro gymnasty tam zázemí není, proto jsem chodila jenom do posilovny. To bylo náročné období. Tohle nás potkalo i na podzim loňského roku, ale to naštěstí trvalo už jenom tři týdny.

Když gymnasta vypadne z tréninku, není snadné se vrátit, že?

Přesně tak. Největší problém je, když