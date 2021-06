Svoboda tisku v Hongkongu zemřela. Státní bezpečnost úderem na Apple Daily provedla šachmat

Prosklená vstupní hala se celá modrala policejními košilemi. Operace začala časně ráno, už v šest hodin, slunce sotva vyšlo. V půl desáté už policisté svírali spoutané lidi; na jiném místě rozrazili dveře soukromého bytu.

Zátah byl koordinovaný a okázale rozsáhlý. Nebylo to poprvé, co se redakce hongkongského deníku Apple Daily stala terčem policie: poprvé to zažila už loni v srpnu. Byl to první skutečně velký zátah od 30. června 2020, kdy v Hongkongu začal platit tvrdý a Pekingem sepsaný zákon o státní bezpečnosti. Policie tehdy zatýkala, obviňovala ze zločinů ohrožujících státní bezpečnost.

Totéž se událo také včera – jen v ještě větším měřítku. Podle oficiálního prohlášení velení hongkongské policie provedlo zátah na Apple Daily zhruba 500 příslušníků.

Část z nich rovnou zamířila k