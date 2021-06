Utekl covid z laboratoře? Zdánlivě vyřešená otázka je zpátky na scéně

Když jste 25. května napsali na Facebook, že SARS-CoV-2 je umělého původu, riskovali jste nejen smazání takového příspěvku, ale zablokování celého svého účtu. Když jste udělali totéž o den později, bylo všechno v nejlepším pořádku. Facebook aktualizoval svůj seznam „zavádějících tvrzení“ a hypotézu o umělém původu viru z něj vyškrtl. Učinil tak proto, že téhož dne, 26. května, sdělil prezident Biden, že nařídil zpravodajským službám “zdvojnásobit“ úsilí při pátrání po původu nového koronaviru a předložit zprávu do devadesáti dnů.

Biden zároveň řekl, že smyslem pátrání je objasnit, zda „se virus objevil po kontaktu člověka s nakaženým zvířetem, nebo v důsledků nehody v laboratoři“. Druhou možnost tedy výslovně připustil. A Facebook nechce cenzurovat to, co připouští prezident USA… pokud se tedy ten prezident nejmenuje Trump. Bývalý prezident byl domněnce o úniku viru z laboratoře nakloněn, což byl pro jeho příznivce důvod oddaně jí věřit, pro jeho odpůrce zas prohlásit ji za konspirační teorii, jejíž šíření je třeba zamezit. Teď to vypadá, že co měla mainstreamová média (včetně těchto novin) po dlouhou dobu za konspirační teorii, může obsahovat nějaké pravdivé jádro. To je poněkud trapná situace. Důvody, proč k ní došlo, se ale dají dobře vysvětlit.

Říká to Trump, musí to být nesmysl

Když prezident Trump v dubnu 2020 řekl, že má důvody věřit, že virus SARS-CoV-2 pochází z Wuchanského virologického institutu, ale nemá dovoleno o nich mluvit, následovala věc nevídaná a neslýchaná: jeho slova popřel spojený hlas amerických tajných služeb, tzv. Úřad ředitele výzvědných služeb (Office of the Director of National Intelligence). Rozvědky tehdy připustily, že stále pátrají, ale jasně řekly, že podle jejich dosavadních závěrů „není virus ani uměle vyrobený, ani geneticky modifikovaný“.

Nebývá zvykem, aby rozvědky veřejně polemizovaly s prezidentem, ale o Trumpovi se tou dobou už dávno vědělo, že není