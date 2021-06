Notes: Putin se viděl s americkým prezidentem; už pátým v pořadí. A Kim Čongun přiznal, že v KLDR dochází jídlo

Dnešní tvorba Deníku N se nesla zejména ve znamení včerejšího summitu Joea Bidena s jeho americkým protějškem Vladimirem Putinem. Zatímco Putin byl prvním ruským prezidentem, se kterým se Biden coby hlava státu setkal, Vladimir Vladimirovič má na svém kontě už pět potřesení rukou s pěti různými americkými prezidenty. Tímto mu blahopřeji: být tak dobrý prezident, že v jiné zemi musí tento post zastávat pět různých lidí, to se jen tak nevidí. Putinovi potřásli rukou jmenovitě: Bill Clinton, George Bush, Barack Obama, Donald Trump a čerstvě Joe Biden.

Reakce na summit jsou ve světových médiích rozporuplné: Trumpovi nakloněná americká televize Fox News například Bidenův výkon hodnotí jako katastrofu. A podle samotného Trumpa Biden „pokazil, co mohl“. Schůzka obou státníku je právě se setkáním Trumpa a Putina často srovnávána. O tom, jak USA reagovaly na dějinné setkání, píše Jana Ciglerová.

Biden mimo jiné neumožnil Putinovi vystoupit před novináři na společném pódiu, tak jako to učinil v Helsinkách před třemi lety. Trump tam tehdy upřednostnil Putinova tvrzení před informacemi vlastních tajných služeb. Nebyl to koneckonců jediný případ, kdy nějaký prezident upřednostňoval Putinova tvrzení před tvrzeními vlastních tajných služeb.

Český velvyslanec při NATO Jakub Landovský summit hodnotí kladně. Spojené státy se podle něj po letech Trumpovy vlády znova staly spolehlivým partnerem na poli zahraniční politiky.

Petra Procházková, redakční expertka na Rusko, spolu s Janou Ciglerovou, redakční expertkou na Spojené státy, potom summit analyzují i v dnešním díle podcastu Studia N s Filipem Titlbachem.

Do dnešní bohaté zásoby textů však svým dílem přispěla i redakční expertka na Dálný východ Magdalena Slezáková. Píše o tom, jak severokorejský lídr Kim Čongun přiznal, že je v zemi alarmující nedostatek jídla. A sám zhubl. Proč? To se neví přesně. Možná kvůli nadměrnému kouření, genetickým predispozicím nebo zkrátka prostě proto, aby před hladovějícím severokorejským lidem nevypadal jako pokrytec. Není to poprvé, co severokorejský lídr otevřeně přiznává, že v zemi hrozí hladomor neboli, jak ho poeticky nazývají Severokorejci, Namáhavý pochod. Láme se tak jindy neprostupná bariéra mlčení a náznaků, které severokorejské vedení posílalo do světa. Svědectví, která jsou v článku popisována, jsou děsivá: někteří tamní obyvatelé se museli uchýlit i k vaření odpadků.

Ze zahraničí se přesuňme zpátky do Česka. Co se dělo u nás? Ministerstvo financí před časem rozhodlo, že firma hradního kancléře Mynáře nemusí vracet šestimilionovou dotaci. Proti tomu se však v článku Zdislavy Pokorné ostře ohradil dotační úřad: ten má podle jeho šéfky Dany Koplíkové důkazy „černé na bílém“, že kancléř porušil pravidla pro čerpání dotací. Ministerstvo však rozhodlo jinak.

Určitě vám neunikl plánovaný velkonákup 210 pásových obrněnců pro armádu. Jak to ale vypadá, rozhodování o zakázce za 50 miliard připadne až na další vládu. Dva ze tří uchazečů podle ministerstva obrany požádali o prodloužení lhůty pro podání finální nabídky. O výběrovém řízení se můžete dočíst v dalším Zdíšině článku.

