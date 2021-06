PolitikoN: Kdo bude se Šlachtou přísahat, průšvih „mladého Masaryka“ a co vše je kampaň

Do odevzdání kandidátek sice ještě zbývá několik týdnů, ale předvolební kampaň jede na plné obrátky. Do pozornosti médií se dostal někdejší šéf protimafiánského útvaru Robert Šlachta. Jeho hnutí Přísaha by se podle posledních dvou průzkumů dostalo do Sněmovny.

Šlachta objíždí zemi a promlouvá s příznivci. Lidé jej chtějí volit, aniž znají jeho program nebo osobnosti na kandidátkách. Přísaha obojí zveřejní až na konci června.

Deník N zjistil, že na kandidátce jeho hnutí se mohou objevit i lidé, kteří v minulosti kandidovali za Věci veřejné nebo Úsvit. Bývalému policistovi pomáhají píáristé, kteří vedli kampaň právě pro VV a ANO.

„Nemám s nimi vůbec nic společného,“ řekl Šlachta serveru Seznam Zprávy o možném napojení na Věci veřejné. Odmítl i spolupráci s