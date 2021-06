Světová média jsou většinou se schůzkou Biden–Putin spokojená, spílají ale Trumpovi příznivci

Jedna věc je, co Biden s Putinem skutečně dojednali, druhá, jaké přivítání je čekalo doma.

Skutečné výsledky toho, co si americký prezident Joe Biden a ruský prezident Vladimir Putin v ženevské vile La Grange dohodli, se mohou ukázat až za řadu měsíců. To, co pozorovatelé nyní hodnotí, jsou především bezprostřední dojmy ze schůzky. A v těch jsou Američané rozděleni víc než světová veřejnost.

Stačí se podívat na titulky hlavních amerických novin a zpravodajských webů. Zatímco podstatná část zmiňuje především úlevu, že se nestal žádný velký průšvih, a celkovou spokojenost, média, která vyhledávají spíše příznivci exprezidenta Trumpa, spílají Bidenovi ze všech sil.

„Jak se z toho průšvihu dostaneme?“ ptá se moderátorka stanice