Velký přehled: Co musíte splnit na cestě do zahraničí i při návratu

Do Chorvatska mohou nyní Češi jezdit stejně jako před propuknutím epidemie – tedy bez povinnosti testu, karantény či prokázání očkování. Covidové certifikáty, které se dají stáhnout či vytisknout na portálu ocko.uzis.cz, si ale s sebou raději vezměte do všech zemí, situace se totiž může během několika týdnů změnit.

Tranzit přes Chorvatsko je pro české občany povolen, nesmí ale přesáhnout dvanáct hodin.

Chorvatsko je od od pondělí hodnoceno jako země s nízkým rizikem nákazy (zelená barva), cestující proto mohou do Česka přijet bez jakýchkoliv omezení.

Updated 🚦 maps are online!

These maps aim to support the @EUCouncil recommendation on a coordinated approach to the restriction of #FreeMovement during #COVID19 pandemic.

See the map on our portal: https://t.co/CcBVx6B0o5

Learn more: https://t.co/TE7KD96Va2 pic.twitter.com/TqOQP11ook

— ECDC (@ECDC_EU) June 24, 2021