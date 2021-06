Dukovany jsme měli zadat napřímo Američanům nebo Francouzům a mohlo to být vyřešené, říká Havlíček

Piráti reprezentují zájmy zelených. Pokud by byli u moci, možná se začnou odklánět od velkých jaderných bloků, říká ministr průmyslu a současně i dopravy Karel Havlíček (za ANO). „Začne se hrát líbivá písnička, ať to postavíme na malých modulárních reaktorech,“ říká v rozhovoru pro Deník N. Kritizuje nejen jejich koalici se Starosty, ale i konkurenční projekt Spolu ve spojení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Havlíček přiznává, že se z něj stal politik. A to nejen kvůli tomu, že v říjnových volbách do Sněmovny bude kandidovat za vládní hnutí ANO.