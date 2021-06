Čiň Putinovi dobře, Ruskem se ti odmění

Komentář Michala Kořana: Před dvanácti lety nabídl Barack Obama vůdci Kremlu něco jako obchod: povolí mu v oblasti východní Evropy, Ukrajiny, Gruzie a na oplátku se Západu dostane ruské podpory v Afghánistánu – či v boji proti terorismu obecně – a dohody v jaderném odzbrojování. Jenže Putin není stratég, je to taktický operativec, který vrazí nohu všude tam, kam je mu to umožněno. Co na něj tedy může fungovat a nakolik se to projevilo při středeční schůzce amerického a ruského prezidenta?