Emancipuji se, tedy nekojím

Deník z Pobřeží slonoviny: „Bonjour maman!“ zdravím podle místních zvyklostí čerstvě porodivší sousedku Adžaru, která se ještě předevčírem naší ulicí znaveně kolébala s břichem. Když přijdu blíž, vidím, jak mrňousovi zabalenému do teplé deky (navzdory parnému poledni) strká do pusinky lahvičku s dudlíkem. Co to, že nekojíš, maminko? ptám se jí udiveně. Adžara vysvětluje, že „má zatím jen žluté mléko“, a že než se spustí „to správné“, dává synkovi umělou mléčnou výživu, aby nehladověl. Známý, který zde v Pobřeží slonoviny pracuje pro UNICEF, mi následně vysvětluje, jak je tady absurdní mýtus o mlezivu rozšířený.