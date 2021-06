Studio N: Zákulisí setkání Bidena s Putinem

Vladimir Putin vstupoval do ženevského summitu s Joem Bidenem z výhodnější pozice: neměl moc co ztratit a mohl si hlavně pomoct. Biden to měl přesně naopak: americkou veřejnost z jeho zahraniční cesty po Evropě zajímala hlavně schůzka s ruským prezidentem a to, jak si s ním jejich prezident poradí.