Jsme jen pasivními pozorovateli zla? táže se slavný španělský dramatik nad tématem holokaustu

Čtení hry v Praze režírovala Kateřina Popiolková, autor se na něm sám režijně podílel. Jan Horák, jeden z herců, říká: „Vyhovovala mi ta nadsázka, ten nadhled, odkud se dá shlížet na bolestivá místa tam dole.“ Záznam čtení je na Facebooku Institutu Cervantes.

Hlavní postava hry Himmelweg (tedy „cesta do nebe“, rampa v koncentračním táboře), zástupce Červeného kříže na návštěvě koncentračního tábora, je v podstatě pasivní pozorovatel. Nemyslíte, že to je obecně platná role člověka v dnešním světě? Že jsme pasivními pozorovateli?

Je diskutabilní, jestli onoho zástupce Červeného kříže máme považovat za hlavní postavu. Podle mě je ve hře Himmelweg trojice protagonistů: tedy pozorovatel Červeného kříže, velitel tábora a předseda samosprávy Gottfried. Bylo by pro mě těžké říct, kdo z nich je hlavní postava…

Ovšem ten zástupce Červeného kříže z nich nejvíc odpovídá skutečnosti, zmanipulovaná návštěva Terezína se skutečně odehrála.

Ano, postava zástupce je založená na skutečnosti, ale nezamýšlel jsem ji jako rekonstrukci historické postavy. Delegace Červeného kříže skutečně navštívila Terezín, ovšem ta postava není rekonstrukcí historické osobnosti. Ani ta scéna není rekonstrukcí skutečného Terezína, Terezín také ve hře ani jednou nejmenuji. Pro postavu zástupce Červeného kříže jsem se jen inspiroval skutečnou postavou, ale na druhé straně představuje univerzálnější charakter. Takže z historického úhlu pohledu je to skutečně delegát Červeného kříže, jenž se nechal oklamat maškarádou, kterou mu předvedli, a ještě přispěl k tomu, aby všechno dopadlo tak, jak to bylo naplánováno.

Proč si myslíte, že tu maškarádu neprohlédl?

Jeho vlastní slabost mu zabránila postavit se pravdě čelem. Myslím, že ta postava do určitého stupně souvisí se všemi těmi, kdo se stali spoluviníky zločinného projektu vyhlazení evropských Židů. Ať už kvůli vlastní slabosti anebo z toho důvodu, že při vyhlazení asistovali. To je to, co mi připadá podstatné: vyhlazení evropských Židů není něco, co by se