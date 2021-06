Není to bouda ani byznys s chudobou, říká lékař srdcař. Pronajímá byty lidem v nouzi

Jste kardiolog. Takže člověk srdcař je i doktor srdcař?

Dá se to tak říct. Ale s prací to fakt vůbec nesouvisí.

Jasně, ale přijde mi to hezké. Je pomáhání druhým dobré na srdce?

Medicínsky asi ne, žádné studie na to nejsou. Ale když máte z něčeho dobrý pocit, je to dobré obecně.

Jak se nápad koupit byt v Ústí nad Labem a pronajmout ho někomu v nouzi zrodil?

Dlouhodobě mě to téma zajímalo, četl jsem články o sociálním bydlení a o byznysu s chudobou v médiích – o tom, jak je slušné bydlení pro mnohé lidi naprosto nedostupné, hlavně třeba v severních Čechách.

Někdy v roce 2018 jsem se tak ze zájmu kouknul na realitní servery na lokalitu Ústí nad Labem. A tehdy – dneska už je to jinak – tam bylo k mání asi deset bytů v paneláku pod půl milionu, což Pražákovi přijde jako dobrá cena, když ceny jsou o třeba i o nulu jinde, než jsme tady zvyklí.

Na jednoduché internetové kalkulačce jsem si tak ze sportu spočítal, na kolik by mi vyšla hypotéka. Hodilo to měsíční splátku pod dva tisíce. Řekl jsem si: Tak to je dobrý, člověk, který ten byt potřebuje, na něj nedosáhne, ale já můžu, kdybych chtěl. A pak to ve mně hlodalo a klíčilo. Probral jsem to se ženou, bez ní bych nic takového nemohl rozhodnout…

Řekli by si: Nějakej blázen

A byla hned pro?

Váhala jen o chvíli déle než já. (směje se) Řekli jsme