Psal se listopad 1990. Bylo jasné, že moc příležitostí k útěku už nebude. Alexej měl štěstí. Potkal slušného českého policistu (tehdy vlastně stále ještě příslušníka SNB), statečného režiséra a faráře, který mu dal čokoládu i jméno. Jak žije hrdina odsunu sovětské okupační armády dnes, v den 30. výročí odjezdu posledního vojenského transportu zpět do SSSR?

30 let od konce okupace: Dramatický příběh zběha sovětské armády, z něhož se stal Čech hrdý jako Rus

Čekal u brány své zahrady, připomínající pohádkové kulisy, s domkem, který pamatuje lepší časy. Ne, moc o setkání se mnou nestál.

„Všechno už jsem řekl,“ reagoval na mé písemné naléhání a opakované žádosti o setkání.

Měl na mysli svůj „bondovský příběh“ okupanta, pak sovětského zběha a nakonec Moraváka, který si zkusil změnit identitu, a tak si vzal příjmení člověka, který ho po útěku ze sovětské posádky v Milovicích skrýval.

Narodil se v březnu 1971 na ruské Sibiři na hranici s Kazachstánem v obci Rynky jako Alexej Kuzevanov.

Do školy chodil ve městě Petuchovo. Byl sovětským pionýrem, pak komsomolcem. V březnu 1989, osm měsíců před naší sametovou revolucí, narukoval do sovětské armády. Poslali ho sloužit do Československa.

Známým se v československé federaci stal jako „ruský zběh“. Při odsunu sovětských vojsk se rozhodl, že on se neodsune. Že zůstane. Dezertoval, několik dní se skrýval, pak požádal o azyl. Dnes je českým občanem. Dvakrát rozvedeným.

Nebyl jediný ruský voják, kterému se nechtělo domů: Maslajev, Abolencev, Zaripov, Naumov… Jako jediný ze všech ale