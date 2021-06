Notes: The best, the worst, the best… A komu to osladíme tentokrát?

Pamatujete si ještě, jak jsme před dvanácti lety, v době svého prvního unijního předsednictví, Evropě slibovali, že jí to osladíme? Tehdy to naštěstí nevyšlo, osladili jsme to především sami sobě, když jsme si v době, kdy jsme měli „řídit“ kontinent, odstřelili vlastní vládu. Za pár měsíců do toho jdeme zase. Jsou dvě možnosti: buď se nám zase podaří něco spískat (sobě nebo Evropě), nebo se můžeme zkusit ukázat v lepším světle a svým způsobem složit reparát. Nad tím, jak by se to dalo udělat, se v komentáři zamýšlí někdejší premiér, později dlouholetý předseda Senátu Petr Pithart.

Zatím se ale doma přetahujeme o evropské peníze. Hejtman Karlovarského kraje, zvolený za STAN, je přesvědčen, že ministři z vládního ANO při jejich rozdělování nadržují svým stranickým kolegům. A tak si stěžuje Evropské komisi. S tím napravováním reputace to asi nebude úplně jednoduché. V Bruselu už nad námi mnozí kroutí nechápavě hlavou.

Ovšem mýlil by se ten, kdo by si myslel, že se u nás nesnažíme udělat si pořádek. Například krádež pěti housek (světlých, ze zmraženého polotovaru) právě téměř vyřešil Nejvyšší soud. Tedy rozhodl, že rok a půl natvrdo je za takový zločin přeci jen hodně, a to i když všichni kolem mají covid-19 (rozuměj vláda vyhlásila nouzový stav), rozsudek zrušil a věc vrátil soudu nižší instance. Ten teď rozhodne, co tedy s hladovým bezdomovcem nakonec bude. Každopádně je pro něj ta více než rok se vlekoucí tahanice zkušenost za všechny housky na světě. A podobnou, tedy automaticky zvýšenou trestní sazbu kvůli nouzovému stavu, má prý z té doby několik stovek lidí.

V Itálii se houskami asi Nejvyšší soud nezabývá. Jeden soudní verdikt tam ale též rozděluje veřejné mínění. Po pětadvaceti letech vyšel z kriminálu profesionální zabiják, pravá ruka někdejšího capa di tutti capi sicilské Cosa Nostry, který se přiznal ke 150 vraždám včetně jedné čtrnáctiletého chlapce. Po zatčení se rozhodl své bývalé kumpány shodit, a tak podle platného italského zákona dostal nižší trest, tedy – poněkud cynicky řečeno – pár měsíců za každého mrtvého. A co si o tom myslí Italové včetně pozůstalých některý obětí? Není to zdaleka tak jednoduché, jak by se možná mohlo zdát.

Chcete vědět, jak to vypadá v dvousettisícovém městě, když se v něm zrovna scházejí prezidenti Spojených států a Ruska? Přímo na místě to zjišťovala naše spolupracovnice ve Švýcarsku Zuzana Hevler.

A nakonec opět něco o covidu-19. Pamatujete si ještě, jak jsme nejdříve byli „the best in covid“, pak zase „the worst in covid“ a v současnosti – tak trochu jako na houpačce – opět to první? Existuje pro to nějaké vysvětlení? Ve svém textu jej hledá Iva Bezděková. A jen drobné upozornění: pokud si Češi pro své dovolené zvolí ve větší míře Řecko či Španělsko, což by asi nebylo velké překvapení, bude se naše „best of“ možná znovu měnit.

O tom, co se podle něj v době největší pandemie dělalo dobře a co špatně i co by se mělo dělat nyní, hovoří Tomáš Vymazal, lékař, přednosta kliniky a poradce ministerstva zdravotnictví, s nímž si povídala Adéla Skoupá.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání Enka?

Podnikatelé chtějí po státu 4,3 miliardy

Německému uchazeči o obří armádní zakázku radí souzený exposlanec

Návraty turistů do Česka se změní

Brusel řeší spor českých krajů o miliardy

Pátá hlava USA, jeden a týž Putin

Do Babiše jsme vkládali velké naděje, říká šéf pivovaru

Havlíček: Mix covidu a voleb je vražedný, opozice to přeháněla

Western První kráva, který se kaje za kulturní agresi

Catcalling není kompliment, ženy mají strach

Sever Etiopie sužuje hladomor stvořený člověkem

Co dalšího by vám nemělo uniknout

Světové agentury včetně AFP přinesly zprávu, že na Slovensku medvěd usmrtil člověka. Zatímco myslivci to podle AFP považují za důkaz, že tyto šelmy jsou na Slovensku přemnoženy a je třeba povolit jejich odstřel (ten je v současnosti zakázán, ochránci přírody upozorňují, že jde od vzniku samostatného státu o první známý případ, kdy mělo setkání medvěda s člověkem fatální následky).

V indickém státě Mizóram zemřel ve svých 76 letech muž, který stál v čele údajně vůbec nejpočetnější rodiny na světě. Podle agentury Reuters měl 39 manželek a 94 dětí.

Čína vysílá na oběžnou dráhu vesmírnou loď se třemi kosmonauty. Stráví zde tři měsíce. Jde o první ze čtyř letů, jejichž cílem je dokončit příští rok první čínskou orbitální stanici, informovala agentura Reuters.

Poté co fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo na tiskovce po zápase s Maďary štítivě odsunula Coca-Colu, pozvedla průsvitnou plastovou láhev a prohlásila „pijte vodu“, spadla hodnota akcií Coca-Coly o čtyři miliardy dolarů (tedy co slovo, to dvě miliardy), upozornil The Guardian. Ten chlapec má talent.