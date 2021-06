Notes: Čekání na Bidena, konec budek v Čechách a těžký život táborníků

Ukrajina se připojí k NATO! napsal včera ukrajinský prezident Zelenskij na Twitteru. Fantastická zpráva, řekli si jistě mnozí. Jenže už po chvíli se ukázalo, že spíše než fantastická zpráva to byla Zelenského fantazie. Americký prezident Biden později potvrdil, že Aliance má zájem na tom, aby se Ukrajina stala členem NATO, ale nejdříve se musí zbavit korupce a něčeho „dalšího“. O nevstupu Ukrajiny do NATO i tříhodinovém čekání na Bidena, píše Jana Ciglerová.

A Jana Ciglerová a Petra Procházková jsou hosty i dnešního podcastu Studio N, kde se tématu věnují.

Se zlomenou nohou jdete na chirurgii, s psychickými problémy k terapeutovi. Jenže ne vždy to druhé platí. Spousta lidí „se stydí o svých problémech mluvit“. Manželé Krčilovi (i proto) loni založili platformu Hedepy, která poskytuje online terapeutické sezení. „Stigma kolem terapie se dnes sice stírá, ale rozhodně i nadále existuje. A mnozí muži z ní mají strach – že je někdo uvidí, jak fyzicky jdou k terapeutovi, že se o tom dozví okolí. Online terapií tento strach odpadá,“ říkají v rozhovoru s Karolínou Klinkovou.

Proč byl zvolen Trump? Proč došlo k brexitu nebo proč byl do oválné pracovny zvolen Biden? Podle francouzského ekonoma Thomase Pikettyho byly tyto věci nevyhnutelné. Dokazuje to pomocí dlouhodobých volebních statistik. „Klíčovým závěrem studie je, že zatímco před padesáti lety volili pravicové strany v mnohem větší míře vzdělanější i bohatší lidé, v roce 2010 se situace zásadně lišila v tom, že větší podíl nejvzdělanějších voličů volil levicové strany. Většina nejbohatších voličů však zůstala v táboře pravicových stran,“ píše Ivan Mikloš v glose o přelévání voličů.

Vedení pražské ČSSD včera schválilo kandidátku, kterou by vedl tandem Maláčová–Stropnický. Někdejší předseda Zelených (a účastník Výměny manželek) ale ještě neví, jestli bude kandidovat. Bývalý ministr zahraničí Petříček, kterého před časem nominovala organizace jako lídra pražské kandidátky, u části ČSSD kolem předsedy Hamáčka „upadl v nemilost“.

Rozvolňování protikoronavirových opatření a návrat k normálnímu životu. Tak o tom si v Anglii a ve Skotsku zatím mohou nechat jen zdát. Tamní vlády rozhodly o prodloužení opatření, protože rychle narůstají počty nákaz tzv. indickou mutací covidu, pro kterou se v Británii vžilo označení delta. Jednoduché nebude vyrazit na dovolenou a problémy hlásí i hospody, restaurace nebo divadla, které se chystaly na znovuotevření. O prodloužení restrikcí v Anglii a Skotsku a o tom, jakou ránu rozhodnutí zasadilo ekonomice, z Londýna píše Ivan Kytka.

Koronavirus komplikuje život i českým táborníkům. Pokud účastníci nechtějí podstupovat povinné testování po sedmi dnech pobytu, mají při nástupu předložit výsledek PCR testu. Ten ale podle nových pravidel nesmí být starší tří dnů. O vládních testovacích výzvách pro malé trampy píše Adéla Skoupá.

Že znásilnění vypadá tak, že žena prochází temným parkem, kde ji neznámý muž přemůže a násilím si vynutí soulož? Taky. Ale podob má mnohem (mnohem) více. V širším pojetí zahrnuje i intenzivní líbání, osahávání nebo tření se v hromadné dopravě. Ve světě jsou ještě dál a například ve Švédsku mají institut „znásilnění z nedbalosti“. „Lidé by někdy jednání kvalifikované pod odstavcem jedna za znásilnění neoznačili. To problematizuje diskusi o trestání znásilnění,“ vysvětluje Jakub Drápal.

Ve švýcarské Ženevě se zítra sejdou americký prezident Joe Biden a jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Město se na významnou návštěvu řádně připravilo. Ostnaté dráty, uzavřené části města, omezená letecká doprava i lodní provoz na jezeře a návrat lidí k home officu. O tom, jak schůzka nejmocnějších mužů světa paralyzovala celé město, přímo z místa píše Zuzana Hevler.

A jak jednání prezidentů dopadlo, můžete sledovat v minutách.

Už před rokem měly všechny firmy povinnost předložit státu doklady o tom, kdo je skutečným majitelem. Společnost ATM Energy, za kterou stojí Martin Nejedlý a Pavel Galuška, oba poradci prezidenta Miloše Zemana, to ale ještě nestihla a to, kdo jsou koncoví majitelé, tak nezjistíme. Pozadí společnosti sídlící v centru Prahy ostatně nikdy nebylo průhledné a jasné, dlouhodobě skrývá jak své vlastníky, tak finanční výsledky. Firmě proto hrozí až půlmilionová pokuta i odstřižení od veřejných peněz. Jak se to s firmou, která provozuje stojany na stlačený zemní plyn, má, zjišťovala investigativní reportérka Eliška Hradilková Bártová.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N

Firma spojená s prezidentovými poradci tají skutečné majitele

Brněnská úřednice vydělá na územním plánu

Covid: Česko má velmi příznivá čísla

Frustrace v Británii: normál se odkládá

Politický boj o fotbalové dresy: Krym je Ukrajina

Pokazit se může cokoliv, říká lékař a šéf intenzivní péče z Motola

Pivnice U Rotundy dostala výpověď, neřešila dluhy

Komentář: Jak funguje měnová politika a co chystá ČNB

Cruella se marně snaží být životná

Postup na dosah a ódy na Schickův skvělý gól

Krátké zprávy ze světa i domova

Slovenský nejvyšší soud zrušil osvobozující rozsudek nad Mariánem Kočnerem a Alenou Zsuzsovou v případu vraždy novináře Jána Kuciaka. Případ, který otřásl nejen Slovenskem, se tak vrací ke specializovanému trestnímu soudu.

Končí epocha budková. Z Česka ve čtvrtek zmizí poslední telefonní budka. Telefony se šňůrou stojící na ulici tak zůstanou už jen předmětem pověstí, bájí a vyprávění pamětníků.

Colu? Nie, radšej vodu. Portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo na tiskové konferenci před zápasem s Maďarskem odsunul lahve Coca-Coly, která je oficiálním sponzorem turnaje, a vyzval k pití vody.

Co by asi řekl slavný fotbalista na Red Bull? Tuším. Společnost prodávající energy drinky s červeným býkem zveřejnila video, ve kterém se formule 1 prohání před Pražským hradem i po Karlově mostě a ulicemi Bratislavy. Krásy obou metropolí představuje legendární pilot David Coulthard.

Andrej Babiš musel kvůli zvýšenému tlaku podstoupit zdravotní vyšetření. Premiér kvůli indispozici ruší program. Naštěstí ho na konferenci v Bratislavě zaskočí Karel Havlíček, který skoro nespí a vede jen dvě ministerstva.

Piráti podají žalobu na premiéra Andreje Babiše kvůli tomu, že prohlásil, že Piráti chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. „Nechceme, aby česká politika zdegenerovala do bahnité stoky, a chceme, aby politici proti sobě soupeřili čestnými metodami,“ vysvětlil Jakub Michálek.

Dánský fotbalista Christian Eriksen vzkázal z nemocnice, že se cítí dobře, a poděkoval za všechna přání a zprávy. Eriksen je po kolapsu při utkání proti Finsku na pozorování v nemocnici a čekají ho ještě další vyšetření.

Stavba pěti stanic nové linky metra D v Praze se může až o rok zpozdit. Otevření úseku mezi Pankrácí a Novými Dvory by mohlo nastat až v roce 2030. Šéf dopravního podniku přiznal, že jsou blíže pesimistické variantě. To spousta z nás… a často.