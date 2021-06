„Nevím, kam budeme chodit.“ Pivnice U Rotundy dostala výpověď, oáza pro místní v centru Prahy dluhy neřešila

U stolu vpodvečer sedí dva důchodci – Jirka a Jarmila. Do hostince U Rotundy chodí několik desítek let. Pár stolů, televize, interiér, který se výrazněji nemění. Sami říkají, že je to jeden z pár podniků v okolí, který udržuje přijatelné ceny. I díky tomu má stále alespoň částečně místní klientelu.

„Chodím sem třicet let, začali jsme sem chodit ještě s mým zesnulým manželem,“ popisuje nad pivem paní Jarmila. „Scházíme se tady s partou, navíc bydlím za rohem, jiná taková hospoda tady není,“ dodává.

Stejně to vidí Jirka, který si k důchodu přivydělává jako dráteník u dopravního podniku. „Tohle je prostě hospoda, kde se vždycky scházeli místní. Nemáte tu pivo za 50 a jídlo za tři stovky. Takových tu už moc není,“ vysvětluje.

Podnik je jedním z těch, které se zatím úspěšně brání přeměně na turistickou restauraci. Klientelu tvoří převážně Češi – často studenti přilehlých vysokých škol, chodí sem ale všichni od bezdomovců po vysoké manažery. Zavítají sem i turisté, často spíše náhodou.

Překvapený výčepní

Jenže