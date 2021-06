Studio N: Ukrajina chce NATO, NATO zase Ukrajinu. Proč to zatím nejde?

Znělo to jako fantastická, pro někoho šokující zpráva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera před 22. hodinou oznámil, že se jeho země připojí k NATO. Jak se ale o několik minut později ukázalo, byla to spíše fantazie než fantastická zpráva. Proč to zatím nejde? Hosty Studia N jsou reportérky Deníku N Jana Ciglerová a Petra Procházková.