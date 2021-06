Česko má šanci spravit si reputaci po prvním zpackaném předsednictví EU. Petr Pithart nabízí návod, jak na to

Glosa Petra Pitharta: Kdyby se konalo referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie a já se rozhodl hlasovat pro vystoupení, hlavním důvodem by pro mne byla existence daňových rájů. Referendum však doufám nebude a moje dilema zmizí. Protože se s tím pohne. Tento krok by mohl být spojen s Českou republikou, která by se za věc mohla brzy postavit plnou vahou.

V ráji chceme být všichni. To ale nelze, nebyl by to ráj. Kdysi dávno byli v ráji tři, On, ona a on. Zůstal jen On. Ten, kdo všechno ví a je spravedlivý. Dnes je to aréna pro ty nejsilnější, nejbohatší ekonomické hráče.

Blíží se čas, kdy bude Česká republika předsedat Radě Evropské unie, mít příležitost ovlivňovat její agendu. Nikoli ji nastolit, určit, na to nemáme dost sil, ale přinejmenším na této své preferenci trvat, ačkoliv i v tom lze uspět jen do jisté míry. Je to ostatně reálná příležitost ukázat, jak to s oplakávanou suverenitou, s tou, která nám zůstává z té sdílené, myslíme vážně. Za čím si stojíme. Přinejhorším by to byla příležitost čestně prohrát v dobré věci.

Tou dobrou věcí, agendou našeho předsednictví, by mělo být fair play v ekonomice, založené na svobodném, férovém trhu. Založeném na rovnosti podmínek. Bez nich je svoboda svévolí nejmocnějších, nesilnějších. Fair play, které bude platit pro malé i velké hráče. Silné i slabé. I pro ty největší.

Férová hra se s daňovými ráji vylučuje. Bez této rovnosti ve zdaňování je trh paradoxně přerozdělovacím mechanismem ve prospěch těch větších a bohatších, především těch nadnárodních. Takový nerovný trh neumí nic než rozdíly mezi bohatstvím a chudobou jen a jen zvětšovat. Odvádí se tak navíc peníze ze zemí, odkud se rekrutují zaměstnanci a kde se často ničí životní prostředí. V globalizovaném prostředí se pak z největšího bohatství stává absurdní monstrum s deseti nulami a z chudoby vleklé postižení, které lze kurýrovat, ale ne opravdu léčit, či dokonce vyléčit.

V posledních dnech