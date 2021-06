Zelenskyj: NATO přijme Ukrajinu. Biden: Ne tak rychle, musí se zbavit korupce a dalšího

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyvolal včera na mnoha místech mírnou paniku, když s vahou svého úřadu a mezinárodního postavení vyhlásil nečekanou zprávu: „Lídři NATO potvrdili, že Ukrajina se stane členem aliance,“ napsal na svůj twitterový účet.

Commend @NATO partners' understanding of all the risks and challenges we face. NATO leaders confirmed that 🇺🇦 will become a member of the Alliance & the #MAP is an integral part of the membership process. 🇺🇦 deserves due appreciation of its role in ensuring Euro-Atlantic security

