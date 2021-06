Notes: S kým jedná Biden, s kým točí Mišík, s kým má tajnosti Šlachta? To všechno vám můžeme říci

Když se bývalý policejní plukovník Robert Šlachta rozhodl vstoupit do politiky, sázel na něj málokdo. Dnes má jeho hnutí Přísaha reálnou šanci na pětiprocentní zisk hlasů potřebný ke vstupu do Sněmovny. Zatím není jasné ani to, kdo by ho tam vedle samotného Šlachty zastupoval, ale otazníků kolem Přísahy je mnohem více. Kdo stojí v jejím pozadí, kdo financuje profesionální marketingovou kampaň? Po tom pátral Jan Moláček. Titulek jeho článku je výmluvný: Klíčový muž za Šlachtou. Na stejné téma hovořil s Honzou Moláčkem také Filip Titlbach v dnešním vydání podcastu Studio N.

Velká cesta amerického prezidenta Bidena po Evropě pokračuje. V britském Carbis Bay se zúčastnil vrcholné schůzky představitelů G7, teď pokračuje na zasedání NATO do Bruselu, závěrečným bodem programu bude setkání s Putinem. K tomu se dá připomenout řada zajímavých detailů, například které čtyři země byly na G7 přizvány jako hosté (a které, jež by tam potenciálně mohly stejně dobře být, přizvány nebyly). O hlavní události mezinárodní politiky těchto dnů referuje Markéta Boubínová.

Chaotické nákupy zdravotnických pomůcek na počátku pandemie poskytly obchodní příležitost nejrůznějším zprostředkovatelům a daly vzniknout komplikovaným vztahům mezi firmami a odběrateli. Dovnitř sporu o sedmdesát milionů korun, v němž na jedné straně stojí český politik vietnamského původu a na druhém člen dozorčí rady Hospodářské komory, nahlížejí Zdislava Pokorná a Michal Tomeš.

Lék na Alzheimerovu chorobu, který schválila americká léková agentura FDA, budí u odborníků mnohé reakce, mezi nimiž nadšení chybí. Někdo je v rozpacích, někdo se otevřené zlobí. FDA totiž dala léku zelenou, aniž by měla důkazy o jeho účinnosti, což je hrubé, nečekané a nezvyklé překročení jejích vlastních pravidel. V našem článku jsme hledali odpověď na to, co se vlastně stalo, proč se to stalo a jaké to bude mít důsledky. Smutný závěr je každopádně ten, že účinně léčit Alzheimerovu chorobu nebude možné ani s Aduhelmem od firmy Biogen.

Tento týden zemřel Rudolf Zeman, dnes už trochu pozapomenutá osobnost české žurnalistiky: rozhlasový novinář v šedesátých letech, jeden z prvních signatářů Charty 77, spoluzakladatel ilegálních Lidových novin a poté jedna z vedoucích osobností těch legálních. Na Rudolfa Zemana a na jeho dobu vzpomínají jeho bývalí kolegové: Pavel Rychetský, Lída Rakušanová, Jaroslav Veis, Adam Černý, Jiří Závozda a Petra Procházková.

Vladimír Mišík chystá nové album. Ještě nevyšlo, ale už si o něm můžete přečíst. Jmenuje se Noční obraz. Velké očekávání vzbuzuje sestava hostujících hudebníků od Roberta Křesťana a Lenky Dusilové přes Blind Boys of Alabama (!) po světově proslulé studiové hráče Jerryho Douglase a Dónala Lunnyho. Já se těším. Myslím si, že to bude hudba i pro ty, kdo jsou Mišíkovi generačně mnohem vzdálenější než já.

Magnesii Literu za publicistiku získala letos koreanistka Nina Špitálníková. Literární kritička Eva Klíčová přibližuje její knihu, která je nazvaná prostě: Svědectví o životě v KLDR. Nezní to jako titul bestselleru, ale kniha se skutečně velmi dobře prodává, není to cena pro potěšení hrstky intelektuálů. Prapodivný svět režimu rodiny Kimů nepopisuje autorka zjednodušeně, nesklouzává k posměchu. Eva Klíčová zdůrazňuje jedno z hlavních sdělení knihy: o žádný komunismus ani levicovost tu nejde. O ten (a ještě v uvozovkách) se dnes vedou kulturní války výhradně na Západě, dodává.

Probíhající mistrovství Evropy ve fotbale je zážitkem a zábavou pro miliony diváků. Scházelo však málo a mohlo být hned na začátku poznamenáno tragickou událostí. Dánskému hráči Christianu Eriksenovi se během zápasu proti Finsku zastavilo srdce. Záchranáři situaci zvládli dokonale, ale otazníky zůstávají. Mělo se utkání vůbec dohrát? Měla televize zabírat hráče v bezvědomí a záchrannou akci? Hranice jsou nejasné a rozmazané. Dnes o tom píše David Janeczek.

Co najdete v úterním tištěném vydání Enka?

NE znamená NE, říká naše titulní stránka a připomíná, že diskuse o definici trestného činu znásilnění v Česku pokračuje. Právě to je hlavním tématem úterního Deníku N, v němž se dále dozvíte:

kam odešli pracovat číšníci a další lidé z pohostinství a proč se nevracejí, i když se podniky znovu otvírají,

o kolik peněz a ochranných obleků se přou společnosti Monto a Bella Hemp,

jak se stalo, že se majitelem Febiofestu stal trestně stíhaný podnikatel, který se podílí na kampani SPD,

jaké životní zkušenosti nasbíral Marek Navrátil, který vede už dvaadvacet let Tříkrálovou sbírku,

co všechno ještě čeká prezidenta Bidena na jeho evropské cestě,

proč se nepovedl start nové britské zpravodajské televize GB News,

čím zdůvodňuje Thomas Piketty brexit a nástup Donalda Trumpa,

které vzpomínky na Rudolfa Zemana, spoluzakladatele ilegálních Lidových novin, si zachovali jeho bývalí kolegové,

jak se ocitli čeští váleční zajatci během první světové války až v Uzbekistánu a jak se jim tam vedlo,

o čem bude nové album Vladimíra Mišíka,

proč se dopravní pilot vrátil během pandemie k policii a jakou další kariéru plánuje.

Odjinud

Citát pro dnešní den

„První branka padla ve třetí minutě. Nebyla vůbec vstřelena, nýbrž Karlík vnesl míč až do sítě na prsou, jsa rychlejší v zuřivém běhu než míč. Druhou branku, jíž urvali vedení, stočil Pepík s křídla tak, že míč poskakoval po horní tyči a pak se falší stočil a spadl na druhém konci. Třetí branku vstřelil Toník ze třiceti metrů, kdy ještě nikdo na ránu nepomyslil. Čtvrtá branka padla Frantíkovou hlavou z rohu. Pátou branku, nejkrásnější a nejpodivuhodnější, můžete dodnes spatřiti v kinematografickém archivu Federace. Byla to dělová rána Jirkova, proti níž brankář skočil Robinsonovým skokem. Natažen jako svíčka, padal vodorovně na míč, ale vstřelení bylo tak prudké, že míč přemohl váhu brankářova těla i setrvačnost jeho pádu a otočil obra ve vzduchu o devadesát stupňů. Když nešťastník dopadl na zem, ležel ne už podle branky, nýbrž kolmo k ní, nohy venku, trup v brance a míč v jeho náruči byl tam taky. Šestou branku si dali utlučení Australci sami. Čtyři další soudce pro domnělý offside neuznal. Ale zbývalo ještě osm minut a to stačilo, aby Pepík a Slávek vpálili branku sedmou, osmou a devátou.“

– Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka