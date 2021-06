Vojtěch otočil, Česko bude Srbům či Maďarům uznávat i očkování vakcínami Sputnik a Sinopharm

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) otočil. Do Česka budou smět bez testů či karantény lidé, kteří se v Maďarsku, Srbsku či na Slovensku nechali naočkovat ruskou vakcínou Sputnik V nebo čínskou Sinopharm. Ještě před týdnem přitom tvrdil, že se Česko otevře pouze lidem vakcinovaným látkami, které schválila Evropská léková agentura.

Vláda minulý týden oznámila, že se do Česka postupně budou moci vrátit turisté. Od pondělí 21. června mohou přicestovat občané celé Evropské unie a Srbska, s nímž máme bilaterální dohodu, když se prokážou očkováním či testem, případně dokladem o prodělaném onemocnění.

Vojtěch tehdy řekl, že od počátku prázdnin se budou moci lidé prokázat certifikáty Evropské unie, tedy takzvanými covidpasy, a v případě Srbské republiky budou uznávány srbské certifikáty.

Deník N se ho proto zeptal, zda u Maďarska, Srbska a Slovenska bude Česko uznávat i očkování vakcínami neschválenými Evropskou lékovou agenturou, tedy Sputnikem nebo čínským Sinopharmem. Vojtěch na to doslova řekl: „Pokud jde o tyto země, tak tady jsou to pouze vakcíny schválené EMA, to znamená Evropskou unií.“

Dokládá to i záznam z tiskové konference dostupný na stránkách vlády. Jenže maďarské certifikáty podle vzoru na stránkách ministerstva zdravotnictví neobsahují kolonku pro informaci, kterou vakcínou byli jejich nositelé očkování. Redakce se proto ministra opět zeptala, zda Česko bude uznávat i očkovaní čínskou a ruskou vakcínou. Dnes ministr odpověděl něco zcela jiného.

„Možná jsme si minule nerozuměli. Pokud jde o