Na změně územního plánu v Brně vydělá i úřednice, která jej kreslí. Její pozemky se několikanásobně zhodnotí

V Brně finišuje projednávání nového územního plánu. Klíčový dokument, podle kterého se bude ve městě stavět další desítky let, je důležitý hlavně pro majitele nemovitostí. Jedním škrtem pera se totiž mohou pozemky proměnit na plochy pro bydlení, čímž se několikanásobně zvýší jejich cena.

Hybská patří mezi třicet dva spoluvlastníků několika lukrativních pozemků v městské části Brno-Kohoutovice podél Libušiny třídy a Axmanovy ulice, kde také podle obchodního rejstříku dříve uváděla sídlo svého podnikání.

Pokud změna projde, výrazně se zvýší ceny pozemků, které Hybská spoluvlastní. U jednoho z nich územní plán dokonce připouští výškovou úroveň zástavby do dvaceti osmi metrů s lokální dominantou, tedy věží do čtyřiceti metrů. Znamená to, že zde bude možné postavit například velký developerský projekt.

O tom svědčí i to, že podle záznamů v katastru nemovitostí jsou pozemky od konce května zablokované, protože probíhá jejich převod na developerskou firmu Nachová, personálně propojenou s významnou stavební společností PS Brno. Ta se specializuje právě na výstavbu bytových domů. Kvůli plombě ale není možné zjistit, za kolik majitelé developerovi pozemky prodávají.

Další pozemek, který vlastní vedoucí oddělení územního plánování, se změní z