Nikdy jsem se nerozběhl, nevím, jaké to je běhat. V tom to mám jednodušší než člověk po úrazu

Že budu koordinátorem jedné z největších charitativních sbírek v Česku, to by mě ve snu nenapadlo. Vlastně tomu někdy nejsem schopný uvěřit ani teď, a to jsem Tříkrálovou sbírku vedl na různých pozicích 22 let.

Když jsem byl malý, chtěl jsem být žokejem. Miloval jsem koně. Jenže kvůli mému postižení to nikdy nebylo možné. Narodil jsem se s dědičným onemocněním kostí rachitidou neboli křivicí. To je nemoc, při které nedostatkem vitaminu D měknou kosti. Dnes se to už dá lépe léčit, než když jsem byl já malý, to mi dávali jen rybí tuk, který samozřejmě nijak nepomohl.

Dokud to šlo, pomáhal jsem v jezdeckých oddílech v Tršicích a Kyselovicích. Občas jsem někoho přemluvil, abych se mohl svézt. Miloval jsem zvířata a studoval jsem v Mohelnici zemědělskou ekonomku. Ale po maturitě se lékaři rozhodli, že