Čína, Rusko, Vrbětice, uhlí a vakcíny. Jednání G7 skončilo, začalo NATO, první s prezidentem Bidenem

První velký summit Joea Bidena, jeden z posledních summitů Angely Merkelové. I tak popisuje světový tisk třídenní setkání lídrů největších demokratických ekonomik světa v britském Cornwallu, kam se na šéfy vlád USA, Německa, Velké Británie, Francie, Japonska, Kanady a Itálie přijela podívat i britská královna Alžběta II.

Jednání G7 doplnili ještě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady Charles Michel a pozvaní šéfové vlád dalších čtyř zemí – Jižní Afriky, Jižní Koreje, Austrálie a Indie.

The Queen, The Prince of Wales, The Duchess of Cornwall and The Duke and Duchess of Cambridge join @G7 leaders at a #G7UK summit reception hosted by Prime Minister @BorisJohnson at the Eden Project. pic.twitter.com/eCIIpHZsbE

— The Royal Family (@RoyalFamily) June 11, 2021