Vířník pijavenka inspiruje básníky. Tři lodi k Venuši. Co je ekliptika

Pravidelný přehled novinek z vědy a techniky je tady. Dozvíte se o plánech NASA a ESA na průzkum Venuše, o inovativní metodě boje s horečkou dengue, o odolnosti pijavenek (a co to pijavenky jsou) a také to, že jsou země, v nichž mají lidé víc svobody slova, než si přejí, a že v jedné takové nejspíš žijete.

Hlavní a nejdiskutovanější vědeckou novinkou týdne je údajný lék proti Alzheimerově chorobě. Jmenuje se Aduhelm neboli aducanumab, stojí za ním farmaceutická společnost Biogen a jeho schválení pro všeobecné použití vyvolalo vlnu nevole mezi odborníky. Proč, o tom si můžete přečíst v jiném našem článku. Zde se podíváme na další novinky.

Co je nového

Máme pátý oceán. K Atlantiku, Pacifiku, Indickému a Severnímu ledovému přibyl Jižní oceán. Tedy, přibyl… Je to pojem, který prý běžně používají námořníci (zhruba ve smyslu „Tam ani za nic“), ale tento týden ho začala na svých mapách používat americká Národní zeměpisná společnost, a to je rozhodnutí tak blízko celosvětově závaznému, jak je v těchto věcech jen možné. Za Jižní oceán se považuje masa vod mezi antarktickou pevninou a šedesátým stupněm jižní šířky, do níž se zakusuje zub mezi jihoamerickou pevninou a Antarktickým poloostrovem. Plochu tohoto zubu, který se počítá k Atlantiku, tvoří Drakeův průliv a moře Scotia.

Mimochodem, šedesátý stupeň, to u nás v Evropě zní celkem obyvatelně: na šedesátém stupni severní šířky leží Oslo a Stockholm. Česko je zhruba tolik na severu, co nejjižnější cíp Patagonie na jihu – dál už jen Ohňová země. Jenže my tady máme všechny ty příjemné zálivy a poloostrovy a Balt a dole zase báječné Středozemní moře a všechno to ohřívá Golfský proud, k němuž bychom se měli denně modlit, aby ho nepřestalo bavit dělat nám radiátor. Stát by se to nejspíš mohlo.

Ta věc, co vylezla z permafrostu a jmenuje se pijavenka, je trochu