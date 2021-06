Filip jako advokát zastupoval řadu klientů. V majetkových přiznáních mu ale vedlejší příjmy většinou chybí

Předseda KSČM Vojtěch Filip vedle poslaneckého mandátu provozuje vlastní advokátní praxi. Kolik si touto činností vydělal, však nelze z jeho majetkových přiznání zjistit. Deník N přitom našel řadu klientů, které šéf komunistů za poslední čtyři roky zastupoval. Filip odmítá, že by vedlejší příjmy nepřiznal. Pokud by se tak stalo, hrozila by mu 50tisícová pokuta.