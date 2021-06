Studio N: Tajné dokumenty nemůže číst na Hradě většina vedoucích

S bezpečnostními prověrkami od Národního bezpečnostního úřadu se to na Hradě má jako s šafránem – má je pouze necelá polovina vedoucích pracovníků jednotlivých odborů. Ti zbylí se tak nesmějí seznamovat s utajovanými informacemi. Týká se to i šéfa bezpečnostního odboru, který má nakládání s tajnými zprávami v popisu práce. Zjistil to reportér Deníku N Lukáš Prchal.