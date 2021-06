Fauci rozděluje Ameriku. Zveřejnění jeho mailů na tom nic nezmění

„Dobrý den, doktore Fauci. Snažím se zjistit, jak dlouho může koronavirus zůstat infekční na předmětech, které měl v ruce někdo nemocný. Dělá mi to starost v souvislosti s nákupem zboží pro můj obchod s bižuterií, kterou kupuji z Číny, Jižní Koreje a z Turecka. Nepodařilo se mi najít nic, co by se touto otázkou zabývalo, a doufám, že mi to můžete vyjasnit. Děkuji. Zdraví Vás…“

Odpověď ta tenhle mail z 28. února ve zveřejněné části korespondence chybí. Neznamená to nutně, že autorce mailu Anthony Fauci neodpověděl. Mnoho podobných maličkostí poctivě a trpělivě řešil, zejména dotazy lékařů z terénu. Maily neznámých lidí se proplétají s dotazy z Bílého domu a jiných vládních úřadů, s interními záležitostmi organizace, kterou Fauci řídí (což je Národní institut alergických a infekčních nemocí neboli NIAID, součást významné americké státní agentury zvané Národní instituty zdraví, NIH), s žádostmi o interview pro nejrůznější média od CNN po místní rozhlasovou stanici ve městě Kenosha ve Wisconsinu či bulharské Radio Darik.

Není tak docela jisté, co od své žádosti o Fauciho maily, vznesené na základě zákona o svobodě informací, očekával deník The Washington Post a server BuzzFeed. Je jisté, co nedostaly: žádnou zásadně novou informaci snad kromě