Když NE znamená NE: Češi často netuší, co vše je znásilnění. Na zpřísnění není shoda

Začalo to jako dobrovolný sex, pak ale žena změnila rozhodnutí, bránila se a důkazem jejího nesouhlasu byly modřiny, které muži způsobila. „Soud to však nakonec uzavřel tak, že mu to nedala dostatečně najevo a on si to v tu chvíli nemusel uvědomit, a zprostili ho,“ popisuje advokát David Oplatek jeden z případů, které řešil.

Pražský právník už přes deset let pomáhá obětem sexuálního násilí a jedna z mnoha jeho zkušeností ukazuje, že případy, které se dostanou k soudům, jsou často mnohem složitější než „ukázkové“ znásilnění s jasnými důkazy a svědky.

Většina případů znásilnění se navíc před soud ani nedostane – podle odhadů je ročně v Česku spácháno okolo dvanácti tisíc znásilnění, na policii je přijdou oznámit pouhé stovky obětí.

Debatu o trestání a definici sexuálního násilí v České republice nyní rozvířila kauza Dominika Feriho. Je česká společnost dostatečně citlivá k sexuálnímu násilí? Potřebujeme změnu trestního zákona? A trestá se tu znásilnění příliš mírně?

Znásilnění není jen soulož

Typická představa o znásilnění často vypadá takto: žena procházející temným parkem narazí na neznámého muže, který silou překoná její fyzický odpor a vynutí si soulož.

Jenže pojetí znásilnění v českém právu je mnohem širší a zahrnuje také praktiky, které se souloži ani neblíží – například je to