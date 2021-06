Notes: Volného digitální disent a další výpovědi o chování Dominika Feriho

Zásadním textem, který jsme dnes v Deníku N přinesli, jsou další svědectví žen o chování exposlance Dominika Feriho. Mnohé se redaktorům Jakubovi Zelenkovi a Apoleně Rychlíkové ozvaly právě po zveřejnění textu z konce května.

Feriho kauza od vydání prvního článku rozbouřila celospolečenskou diskusi. Poslanci začali jednat o možném zpřísnění trestů za znásilnění, o čemž v dnešním podcastu mluví zakladatelka spolku Konsent Johana Nejedlová.

A o kultuře studentských spolků a o tom, jak se k celé věci staví právnická fakulta, na které Feri studoval a založil spolek Kappa Omega, mluví v rozhovoru s Adélou Skoupou děkan Jan Kuklík. Fakulta si nechala vypracovat interní audit, který má ukázat, jak často přicházejí studenti s nevhodným sexuálním chováním do styku. „Učitel nesmí zneužívat své postavení, musí se chovat korektně. Ačkoliv dotazníky nemáme ještě uzavřené, vyplývá z nich, že o tuto problematiku jde nejvíc,“ říká Kuklík.

V dalším textu upozorňujeme na člověka blízkého Pražskému hradu bez prověrky. Ne, tentokrát nejde o hradního kancéře Mynáře, ale o šéfa hradního bezpečnostního odboru, který má nakládání s tajnými zprávami v popisu práce. Hrad v tom však nevidí problém, a proti článku Lukáše Prchala a Prokopa Vodrážky se dokonce veřejně ohradil.

Být ve své pozici jaksepatří důvěryhodný ale nemá problém jen šéf tohoto odboru. Prověrka chybí například i exministru a šéfovi Vinohradské nemocnice Petru Arenbererovi nebo Hamáčkovu náměstkovi Michalu Haškovi. Oba už o ni ale zažádali.

Prezident Zeman se na své návštěvě Vídně stihl ohradit i vůči článku, který popisuje, že žádal o výměnu velvyslankyně v Rakousku Ivany Červené. Případ jsme popsali zde.

Proti dalšímu vysokému ústavnímu činiteli, premiérovi Andreji Babišovi, se už spikl i celý Evropský parlament. Ten v dnešním hlasování vyzval Evropskou komisi, aby posoudila nezávislost českých orgánů vůči premiérovi ve věci možného střetu zájmů. Po komisi chtějí europoslanci také aktivování nového mechanismu, který podmiňuje vyplácení unijních dotací členskému státu dodržováním role práva. Podle eurokomisařky Věry Jourové však není jasné, jestli se tento mechanismus bude moci uplatnit na Česko. „My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam (v EP) organizuje,“ reagoval na zprávu premiér.

Svět se spikl i proti poslanci Volnému, který byl na Facebooku úspěšnější než mágové populismu sociálních sítí let minulých: Babiš či Okamura. Správci sítě mu smazali stránku s desítkami tisíc sledujících. Jeho fanoušci už se proto seběhli na šifrovanou chatovací platformu Telegram. A čtení je to výživné: mezi pokřiky, že „my se nedáme“, se například můžete podívat i na videa o tom, že je země placatá. Profil byl Volnému zablokován kvůli tomu, že na něm poslanec šířil nenávistné projevy; pro jeho stoupence je to však jasný důkaz toho, že je Volný pro světové elity, ať už je to kdokoliv, nepohodlným jedincem.

Na závěr z úplně jiného soudku: Lenka Vrtišková Nejezchlebová v rozhovoru se zakladatelkou prvního AIDS centra na Bulovce Marií Staňkovou vzpomíná na pionýrské období boje proti nemoci, kterou před čtyřiceti lety málokdo znal. „To bylo úplně absurdní. Nesměla jsem nikde říct, že máme HIV pozitivní pacienty, protože to byla nemoc z ‚té rozmazlené Ameriky, kde lidé vedou zhýralé životy‘. U nás přece nemáme žádné homosexuály, tak nemůžeme mít ani HIV pozitivní občany. Během několika let se to změnilo, ale zpočátku s tím bylo hodně komunikačních problémů,“ vzpomíná Marie Staňková.

Co vás v Deníku N čeká zítra?

– Firmy z Babišových fondů loni dostaly rekordní obnos

– Co když v Německu zvítězí sílící Zelení?

– Další klíčový muž bez prověrky

– Další výpovědi o chování Dominika Feriho

– Fauci rozděluje USA. Padouch, nebo hrdina?

– Testovat na ME ve fotbale se budou i očkovaní

– Maďarům se nelíbí bratříčkování se s Čínou

– Projekt Vanitas v Doxu

Kontext:

– Pád Římské říše nebyl tragédií. Pro lidstvo jako celek to bylo štěstí

– Mexičanky s kokainem a kalašnikovem

– Etiopie podle jugoslávského scénáře

Příjemné čtení a pěkný večer vám přeje Adam Hecl.