„Získala jsem odvahu promluvit.“ Další ženy hovoří o traumatizujících zážitcích s Dominikem Ferim

V návaznosti na zveřejnění kauzy o chování bývalého poslance Dominika Feriho se redaktorům Deníku N a Alarmu ozvaly další ženy, které se rozhodly promluvit o svých traumatizujících zkušenostech s ním. Jejich výpovědi doplňují další díly do mozaiky celého příběhu. Feri v reakci opět odmítl, že by se dopouštěl sexuálního násilí.

Svědectví žen o nevhodném chování tehdejšího poslance Dominika Feriho, která Deník N a Alarm přinesly koncem května, vyvolala celou řadu změn: Feri se po několika hodinách od vydání textu vzdal poslaneckého mandátu a později vystoupil z TOP 09, výpověďmi se začala zabývat policie, poslanci začali řešit sexuálně motivované činy, rozproudila se veřejná debata.

Zároveň se v reakci na článek redaktorům ozvaly další ženy, které podle svých slov dlouho uvažovaly o tom, že se o své traumatizující zážitky s někým podělí, ale bránily jim v tom obavy z reakce okolí či postavení politika, o němž chtěly hovořit.

Některé z nich nyní zvažují spolupráci s policií.

V tomto textu podruhé dáváme prostor výpovědím žen, které se rozhodly promluvit o své negativní zkušenosti s chováním Dominika Feriho. Zveřejnění první série svědectví vedlo řadu žen k rozhodnutí, že i jejich zkušenost se má stát veřejnou. Považujeme za důležité, aby se tak stalo, proto publikujeme tento text, který prošel důkladnou editoriální kontrolou. Je posledním tohoto druhu, neboť jsme přesvědčeni, že dále by se už věcí měly dle svého uvážení zabývat příslušné orgány státu. Tento text rovněž uzavírá jednorázovou spolupráci redakcí Deníku N a Alarmu. O této věci i všech ostatních budou redakce dál psát samostatně.

„Šokoval mě rozsah prvního textu a množství žen, které s ním měly podobnou zkušenost. Byl to pro mě najednou signál, proč otevřít i svůj příběh – zvlášť pokud by to měla být šance, jak takovým situacím u dalších žen předejít,“ řekla reportérům Julie, jedna z těchto žen.

„Mockrát jsem si říkala, že to nahlásím. Ale měla jsem strach a bála jsem se to udělat sama,“ doplňuje Monika s tím, že po přečtení textu se svědectvími jiných žen získala odvahu promluvit – podle jejích slov i proto, že by si nyní už vyčítala, že nepromluvila, když ostatní to zvládly.

Deník N a Alarm se rozhodly některá z těchto svědectví zveřejnit.

Stejně jako v předchozích případech se redaktoři s ženami osobně setkali či s nimi promluvili přes videohovor, pokud se nacházely v zahraničí. Jejich identitu znají, kvůli jejich ochraně jsou ale některá jména v textu změněná. Zajímali se nejen o samotná svědectví, ale i o to, proč se rozhodly promluvit právě nyní. Jejich výpovědi pomohli doověřit další svědci či textové zprávy, které si s Ferim psaly. Ani tentokrát o sobě ženy nevědí a nemají vazby na žádnou politickou stranu. Události popsané v obou textech se odehrály v rozmezí několika let.

Redakce Dominika Feriho kontaktovala s několika dotazy vycházejícími přímo z podstaty textu. Bývalý politik opět odmítl, že by se dopouštěl sexuálního násilí. „Za svými předchozími vyjádřeními a odmítnutím jakéhokoliv sexuálního násilí si pevně stojím. Vaši otázku s omamnými látkami pokládám za absurdní a nařčení v ní zmíněná zásadně odmítám. S ohledem na skutečnost, že nejsem ve veřejné funkci a že policie podle svého vyjádření věc prověřuje, se nebudu více vyjadřovat,“ odepsal v textové zprávě Feri.

Ty seš hrozná puberťačka

Monika se reportérům ozvala v reakci na první zveřejněný text. Jak říká, už několik let uvažovala o tom, že by svůj zážitek chtěla s někým sdílet. Bála se však podle svých slov toho, že si o ní lidé budou myslet něco špatného. Říká, že za situaci, kterou zažila, vinila sama sebe.

Ve své výpovědi popisuje, že se s Dominikem Ferim seznámila ještě jako nezletilá. „Dominik Feri, kterému v té době bylo 19, si mě našel na Facebooku, zkontaktoval mě a nejdřív jsme si psali. On mě chtěl poznat, z čehož jsem byla úplně nadšená – bylo mi šestnáct, on byl známý člověk a všichni kolem mě o něm mluvili,“ vysvětluje Monika. Dodává, že mladého politika obdivovala ona i všichni její spolužáci.

„Chtěl mě poznat a chtěl, abych za ním přijela do Prahy a šla k němu domů. Už tehdy jsem říkala, že tohle úplně nechci, že ho klidně ráda poznám, ale že u něj nechci spát.“

Policie vyzvala případné poškozené, které se jí zatím nepřihlásily, aby tak učinily na linku 158 nebo přímo vyšetřovatelce na číslo 731 195 066.

Monika dodává, že v konverzaci na ni Dominik Feri tlačil a asi desetkrát navrhoval, ať u něj přespí.

Jak dokládají screenshoty konverzace, které mají redakce Alarmu a Deníku N k dispozici, Dominik Feri ji žádal třeba o to, aby