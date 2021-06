Evropská komise, jednej! Europoslanci odhlasovali další rezoluci ve sporu o střet zájmů českého premiéra

Velkou většinou hlasů schválili europoslanci už třetí rezoluci k údajnému střetu zájmů českého premiéra. Vyzývají v ní Evropskou komisi, aby posoudila nezávislost českých orgánů vůči Andreji Babišovi. Komise by zároveň podle dokumentu mohla vůči Česku aktivovat nový mechanismus kondicionality, který podmiňuje čerpání dotací dodržováním zásad právního státu. To by teoreticky mohlo zmrazit všechny dotace pro ČR.

Pro rezoluci hlasovalo 550 z 690 europoslanců, proti bylo třicet a 155 se zdrželo hlasování. Dokument odkazuje mimo jiné na zveřejněnou finální auditní zprávu Evropské komise, která střet zájmů českého premiéra potvrzuje.

„Je to pokračování zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí České republiky. My jsme svrchovaná země a je tady politický souboj. Budou volby a EP se snaží ty volby ovlivnit. No a samozřejmě ta iniciativa přichází z české opozice, která to tam (v EP) organizuje,“ řekl novinářům Babiš, který dlouhodobě odmítá, že by byl ve střetu zájmů.

Zatímco platby ze strukturálních fondů jsou pro holding Agrofert, který Andrej Babiš (ANO) vložil do svěřenských fondů, zmrazeny, a podle Evropské komise (EK) tak Česká republika nemusí nic vracet, europoslanci nyní žádají i zastavení