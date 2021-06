Být gentleman nestačí. Proč vychovat feministického syna?

Nestačí ženám otevírat dveře, potřebujeme, aby si muži uvědomili svá privilegia, odkopli zpod nohou piedestal, odstoupili z cesty a podali ženám mikrofon, říká akademička a autorka knihy o feministické výchově chlapců Sonora Jhaová. V čem se muži-feministovi žije lépe než nefeministovi? Jakou zásadu feministické výchovy by chtěla naučit každého chlapce na světě? A co by řekla těm, kteří si myslí, že feministická výchova chlapců znamená indoktrinaci?