Co když Německo ovládnou Zelení? Rozebíráme, co plánuje strana, která pošilhává po kancléřské židli

Analýza: Ještě nikdy nevstupovala strana Zelených do parlamentních voleb s tak velkými ambicemi na straně jedné a tak velkým očekáváním na straně druhé. Tato ekologická strana, která se do Bundestagu dostala poprvé ani ne před padesáti lety, poprvé pomýšlí na nejmocnější úřad spolkové republiky. Podle předvolebních průzkumů druhá nejsilnější německá strana v posledních třech letech posílila do té míry, že si může dělat alespoň naději na to, že příští kancléřka bude zelená.