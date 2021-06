Po návratu z ciziny se připravte na důkladnou kontrolu. Nebo také na vůbec žádnou (+ návod pro cestovatele)

Podmínky příjezdu do České republiky upravuje ochranné opatření, které ministerstvo zdravotnictví jednou týdně aktualizuje podle aktuálního vývoje pandemie ve světě.

Ještě před odjezdem či odletem z většiny zemí musejí cestující do Česka absolvovat antigenní nebo PCR test na covid-19. Na vyžádání se pak musejí negativním výsledkem testu prokázat po příletu na letišti. Pro všechny cestující z rizikovějších zemí zároveň platí povinná registrace v trasovacím příjezdovém formuláři.

Ochranné opatření rozlišuje pět kategorií zemí podle míry rizika nákazy covidem-19: země s nízkým rizikem (zelená barva), se středním rizikem (oranžová), s vysokým rizikem (červená), s velmi vysokým rizikem (tmavě červená) a země s extrémním rizikem nákazy (černá). Pouze cestující ze zemí s nízkým rizikem nákazy mohou do Česka přicestovat bez jakýchkoliv omezení (jejich seznam viz níže v článku).

„Musel jsem ukázat negativní PCR test a trasovací formulář. Prokazoval jsem se jak před nástupem do letadla, tak po příletu v Praze. Kontrolovali mě dvakrát,“ vysvětlil cestující, který v úterý přiletěl do Prahy z Dubaje a čeká ho minimálně pětidenní izolace a následný PCR test. Spojené arabské emiráty patří podle českého systému do zemí s velmi vysokým rizikem nákazy, tedy do tmavě červené kategorie. Tutéž proceduru potvrdil